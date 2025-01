Nordholz - Rund 400 Millionen Euro sollen in neue Waffensysteme für die Marineflieger im niedersächsischen Nordholz investiert werden. Der Standort im Landkreis Cuxhaven werde in den nächsten zehn Jahren zum modernsten Luftlandeplatz in Europa ausgebaut, kündigte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) bei einem Besuch an.

Die kompletten Waffensysteme der Marineflieger werden derzeit modernisiert. Der Stützpunkt soll mit 18 Mehrzweckhubschraubern NH-90 NTH „Sea Lion“, 31 Bordhubschraubern NH-90 „Sea Tiger“ und acht Seefernaufklärern P-8A „Poseidon“ ausgestattet werden. Dafür muss auch die Infrastruktur am Standort verändert werden.

Dem Marinefliegerkommando unterstehen die Seeluftstreitkräfte der Bundeswehr. Zu den Aufgaben gehören nach Angaben der Marine die Überwachung großer Seeräume und die Seekriegsführung aus der Luft gegen Ziele über und unter Wasser. Auch der Such- und Rettungsdienst Search and Rescue sowie der Transport von Personal und Material wird von den Marinefliegern geleistet.