Erfurt - Die Messe „Reisen & Caravan“ hat nach Angaben der Veranstalter in diesem Jahr die Marke von 40.000 Gästen geknackt. Dies sei die höchste Besucherzahl in 32 Jahrgängen der Reisemesse, teilte der Messeveranstalter RAM am Dienstag zum Abschluss mit. Im Vergleich zum vergangenen Jahr sei die Besucherzahl um etwa ein Viertel gestiegen. Seit dem vergangenen Samstag hatten auf dem Erfurter Messegelände 315 Aussteller aus Europa und Übersee über Reisemöglichkeiten informiert.

Neben dem traditionell stark vertretenen Österreich waren auf den 28.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche unter anderem Anbieter aus Peru, Tansania, Ungarn, Tschechien und den Niederlanden vertreten. „Reisen & Caravan“ gilt als größte Reisemesse in Thüringen.

Der Besucherzuwachs sei überwiegend auf den Caravan-Bereich zurückzuführen, sagte RAM-Geschäftsführerin Constanze Kreuser. Jeder zweite Besucher in den dafür reservierten Messehallen sei am Kauf eines Wohnmobils oder Caravans interessiert gewesen, jeder vierte habe sich für ein Mietfahrzeug interessiert. Gut besucht gewesen seien auch Ausstellungsstände von Zubehör-Anbietern und Ausrüstern. Das gelte etwa für Anbieter von Solarpanelen, mit denen Wohnmobile nachgerüstet werden könnten.