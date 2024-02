Am Freitagmorgen finden Polizisten eine schwer verletzte Frau in Damme nahe des Dümmer Sees. Sie stirbt später. Die Polizei hat bereits einen Verdacht.

Damme - Eine Frau ist am Freitagmorgen in der Nähe des Dümmer Sees getötet worden. Nach einem Notruf fanden Polizisten die schwer verletzte Frau auf der Straße in einer Wohnsiedlung in Damme, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Sie sei trotz Reanimationsversuche vor Ort gestorben. Die Beamten gingen von einem Tötungsdelikt aus und verdächtigten den 49 Jahre alten Lebensgefährten der Frau. Die Ermittlungen dauerten an.