Berlin - Ein Fan ist während eines Konzertes der Rockband Böhse Onkelz in der Berliner Waldbühne gestorben. Versuche, die 41-Jährige wiederzubeleben, blieben erfolglos, wie die Polizei mitteilte. Demnach erlitt die Frau am Mittwochabend gegen 22.00 Uhr einen medizinischen Notfall und brach zusammen. Nach Angaben einer Polizeisprecherin gab es bisher keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Die Leiche der Frau wurde in die Obduktion gebracht. Die genaue Todesursache war zunächst unklar. Am Freitag hatten „Bild“ und „B.Z.“ berichtet.

Auf ihrer Webseite äußerte sich die Band am Donnerstag zu dem Vorfall: „Mit großer Bestürzung haben wir erfahren, dass es bei unserem gestrigen Konzert in der Berliner Waldbühne zu einem medizinischen Notfall im Publikum gekommen ist. Trotz aller Bemühungen der Rettungskräfte konnte der betroffenen Person leider nicht mehr geholfen werden“.