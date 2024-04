Nienburg - Ein 41-jähriger Autofahrer ist am Sonntag in Nienburg im Salzlandkreis ums Leben gekommen. Er war zwischen Latdorf und Gerbitz nach rechts von der Straße abgekommen und gegen zwei Bäume gefahren, wie die Polizei mitteilte. Beim Aufprall wurde der Mann aus dem Fahrzeug geschleudert. Er starb noch am Unfallort. Die Unfallursache ist noch nicht bekannt. Die Landstraße war für mehrere Stunden voll gesperrt.