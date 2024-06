Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife.

Ilmenau - Ein 41-Jähriger ist mit seinem Auto in der Nähe des Ilmenauer Ortsteils Möhrenbach von der Straße abgekommen. Der Mann und sein 42 Jahre alter Beifahrer kamen schwer verletzt ins Krankenhaus, wie die Polizei Arnstadt-Ilmenau am Sonntag mitteilte. In einer Kurve kam der Mann von der Straße ab, wie es hieß. Die Beamten vermuten, dass er zu schnell gefahren ist.

Neben der Straße fuhr das Auto laut Polizei über eine unebene Schotterfläche und schleuderte dann zurück auf die Fahrbahn. Der Fahrer muss nun den Angaben zufolge mit einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung rechnen. Die Polizisten schätzen den Sachschaden auf 20.000 Euro.