41-Jähriger muss nach Messerattacke in Supermarkt in Haft

Oldenburg - Wegen eines Angriffs mit einem Filetiermesser in einem Supermarkt in Steinfeld (Landkreis Vechta) muss ein 41-Jähriger für siebeneinhalb Jahre ins Gefängnis. Das Landgericht Oldenburg verurteilte den Mann am Dienstag wegen versuchten Totschlags, wie ein Sprecher sagte. Die Verteidigung hatte von einer Notwehrlage gesprochen und auf Freispruch plädiert. Die Anklagebehörde hatte acht Jahre Haft verlangt.

Laut Staatsanwaltschaft war der Deutsche im Januar nach einem Streit hinter die Fleischtheke gegangen, hatte ein Filetiermesser genommen und dieses in die Rippen eines anderen Mannes gerammt. Wegen sofortiger medizinischer Hilfe überlebte das Opfer. Der Angeklagte hatte im Prozess behauptet, der andere habe das Messer ergriffen. Er habe nur versucht, es ihm aus der Hand zu drücken. Dabei sei es zu der Stichverletzung gekommen. Dieser Darstellung folgte das Gericht nicht.