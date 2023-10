Sangerhausen - Ein 41 Jahre alter Mann ist am Samstagabend in Sangerhausen von mehreren Menschen angegriffen worden. Der Mann wurde mehrfach geschlagen und getreten und kam verletzt in ein Krankenhaus, wie die Polizei Halle am Sonntag mitteilte. Bei der Gruppe habe es sich um etwa sechs Menschen gehandelt, schätzen die Beamten. Es gab zunächst keine Informationen dazu, ob der Mann seine Angreifer kannte.