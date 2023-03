Oldenburg - Ein 22-Jähriger hat in Oldenburg einen Mann mit einem Baseballschläger verletzt und mit einem Messer bedroht. Der alkoholisierte 22-Jährige sei in der Nacht auf Freitag an einer Tankstelle zunächst mit einem 42-Jährigen zusammengestoßen und gestürzt, teilte die Polizei mit. Als der Ältere helfen wollte, wurde er von dem Jüngeren jedoch nur beleidigt. Der 42-Jährige ging daraufhin in ein Restaurant in der Nähe. Plötzlich tauchte dort der 22-Jährige mit einem Baseballschläger bewaffnet auf und schlug dem Mann mehrfach auf den Kopf. Erst als der Baseballschläger auseinanderbrach, flüchtete er.

Kurze Zeit später tauchte der Angreifer erneut auf und bedrohte den Mann mit einem Messer. Angestellte des Restaurants konnten ihn nach draußen drängen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Der 42-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.