Biesenthal - Ein 42-Jähriger hat in der Nacht auf Montag in Biesenthal (Landkreis Barnim) randaliert und einen Polizisten verletzt. Der Mann habe zunächst die Scheibe eines parkenden Autos eingeschlagen und dann die Wohnungstür eines Nachbarn eingetreten, sagte ein Polizeisprecher. Als Polizisten ihn in seiner Wohnung befragen wollten, habe der Mann die Beamten mit einem Gegenstand bedroht. Das habe die Einsatzkräfte dazu veranlasst, einen Taser gegen den Mann einzusetzen. Als der Mann schließlich fixieren werden sollte, wurde einer der Polizisten verletzt. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Ein Test ergab laut Polizei, dass der Mann unter dem Einfluss von Rauschmitteln stand. Der 42-Jährige verbrachte die Nacht in Polizeigewahrsam. Nun ermittelt die Kriminalpolizei gegen ihn.