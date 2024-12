Erfurt - Eine Filmreihe, ein mobiler Escape Room und weitere Thüringer Vorhaben zur Aufarbeitung der DDR-Geschichte sollen Fördermittel aus Berlin erhalten. Mit insgesamt 424.000 Euro unterstützt die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur 20 Projekte im Freistaat. Dabei geht es jeweils um Beträge zwischen 2.000 und 100.000 Euro, wie die Berliner Stiftung mitteilte.

Unter anderem soll mit dem Geld die Gedenk- und Bildungsstätte Andreasstraße in Erfurt mit einer neuen Installation ihre Ausstellung über politische Häftlinge in der DDR ausbauen. Auch ein Sommerkino-Reihe aus Filmen über die deutsch-deutsche Teilung der Point Alpha Stiftung mit der an der thüringisch-hessischen Grenze in Geisa gelegenen Gedenkstätte soll unterstützt werden.

In Weimar fließt das Geld in die Entwicklung eines an Schulen einsetzbaren mobilen Escape Rooms - also einer Art Gruppenspiel mit historischen Bezügen. Gefördert werden unter anderem auch eine Veranstaltung zur Gründung der SED in Gotha und ein spezielles Programm des Theaters Altenburg.

Bundesweit fördert die Stiftung 151 Projekte mit einer Summe von insgesamt 3,9 Millionen Euro.