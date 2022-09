43-Jähriger erschossen: Verdächtige äußern sich nicht

Hannover - Nach dem gewaltsamen Tod eines 43-Jährigen in den Geschäftsräumen eines Autohauses in Hannover haben sich die beiden Tatverdächtigen bislang nicht geäußert. Im Laufe des Tages sollten die beiden Männer dem Haftrichter vorgeführt werden, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hannover am Dienstag. Sowohl die Nationalität als auch das Alter der Männer seien noch nicht zweifelsfrei geklärt. Am Vortag war der 43-Jährige von einem der beiden Männer erschossen worden, Hintergründe und Motiv waren zunächst unklar. Die Ermittlungen dauern an, wie die Sprecherin sagte.

Ein Zeuge habe die Ereignisse im Stadtteil Ledeburg beobachtet und die Polizei informiert, sagte die Sprecherin. Nach früheren Angaben der Polizei war diese Aussage „sehr präzise“. Die beiden tatverdächtigen Männer wurden in der Nähe des Tatorts festgenommen, eine Schusswaffe wurde gefunden. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge soll mindestens einer der Verdächtigen am Montagvormittag in das Autohaus gegangen sein und auf den 43-Jährigen, einen Mitarbeiter in leitender Funktion, geschossen haben. Der Mann erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch vor Ort starb.