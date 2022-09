43-Jähriger nach Angriff auf Mutter festgenommen

Berlin - Ein 43-jähriger Mann ist in Berlin-Kreuzberg nach einem Angriff auf seine Mutter festgenommen worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, kam es Montagabend in einem Mehrfamilienhaus in der Urbanstraße zu einem Streit zwischen dem Mann und der 65-Jährigen. Daraufhin soll der Mann seine Mutter zunächst gewürgt und dann ihren Kopf gegen eine Wand geschlagen haben. Sie befreite sich und flüchtete aus der Wohnung auf die Straße. Von dort aus soll sie gesehen haben, wie der 43-Jährige mit einer Waffe zweimal in die Luft schoss. Die eingetroffenen Polizisten nahmen den Mann fest und fanden bei ihm eine Schreckschusspistole, ein Beil sowie ein Luftdruckgewehr in der Wohnung. Die Mutter blieb bei dem Angriff unverletzt. Bei der Festnahme verletzte sich eine Polizistin.

Die Beamten brachten den 43-Jährigen in Polizeigewahrsam. Wegen des Verdachts auf Drogeneinfluss wurde dem Mann Blut abgenommen. Er kam in die psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses. Gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung und Verstößen gegen das Waffengesetz ermittelt.