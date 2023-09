Stade - Ein 43-Jähriger soll seine von ihm getrennt lebende Ehefrau in Horneburg (Landkreis Stade) im Streit erstochen haben. Gegen den Mann sei Haftbefehl wegen Totschlags erlassen worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Er sitze in Untersuchungshaft. Die 47 Jahre alte Frau war am Mittwochnachmittag tot in einer Wohnung gefunden worden. Der mutmaßliche Täter befand sich in einem Nebenraum. Der stark alkoholisierte Mann wurde festgenommen.

Nach ersten Erkenntnissen wollte die in Trennung lebende Frau Sachen aus der Wohnung holen und traf dabei auf ihren Noch-Ehemann, wie die Polizei ihn bezeichnete. Die Ermittler gehen nach eigenen Angaben davon aus, dass es zu einem Streit kam und die Frau mit mehreren Messerstichen getötet wurde.