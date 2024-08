Stockheim - Ein 43-Jähriger aus Thüringen ist bei einem Motorradunfall in Oberfranken tödlich verunglückt. Am Nachmittag wählten Zeugen den Notruf, weil sie den Mann reglos im Straßengraben einer Kreisstraße im Landkreis Kronach fanden, wie die Polizei mitteilte. Polizisten, Rettungsdienst und eine Notärztin fuhren zum Unfallort. Die Ärztin konnte nur noch den Tod des 43-Jährigen feststellen, wie es hieß. Den Erkenntnissen zufolge kam er aus unklarer Ursache kurz nach dem Ortsausgang von Stockheim nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in den Straßengraben. Hinweise auf eine Beteiligung anderer Personen am Unfallgeschehen liegen nicht vor, wie es weiter hieß.