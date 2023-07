Rastdorf - Bei einem Verkehrsunfall in Rastdorf im Emsland sind am Montag eine Autofahrerin lebensgefährlich und eine weitere schwer verletzt worden. Eine 57 Jahre alte Frau nahm ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge mit ihrem Fahrzeug in einem Kreuzungsbereich einer 44-Jährigen die Vorfahrt. Beide Fahrzeuge stießen den Angaben zufolge zusammen. Dabei wurde die 44-Jährige lebensgefährlich und die ältere schwer verletzt. Beide Frauen wurden in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden.