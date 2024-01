Bremen - Ein 44 Jahre alter Mann, der in Bremen eine gleichaltrige Bekannte umgebracht hat, ist am Dienstag wegen Totschlags verurteilt worden. Er muss demnach für elf Jahre ins Gefängnis. Dem Bremer Landgericht zufolge gibt es keinen Zweifel, dass der Angeklagte im Mai 2023 die Frau aus Bremen in ihrer Wohnung erstickte. Zuvor hatten sie in Kneipen den Geburtstag des Mannes gefeiert. Das Opfer und der Täter lernten sich rund einen Monat vor der Tat kennen. Der Angeklagte wünschte sich laut Gericht eine feste Partnerschaft. Der Deutsche soll die Frau aus Eifersucht umgebracht haben. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.