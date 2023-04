Bad Frankenhausen - Durch unglückliche Umstände hat sich ein 45-Jähriger im Kyffhäuserkreis schwer verletzt. Der Mann habe sein Auto am Freitagvormittag im Zentrum von Bad Frankenhausen abgestellt, um einen anderen Autofahrer auf dessen eingeschaltetes Fernlicht hinzuweisen, teilte die Polizei am Samstag mit. Auf der abschüssigen Straße habe sich das Fahrzeug aber in Bewegung gesetzt. Der 45-Jährige sei zu seinem Auto gesprungen, um es zu stoppen. Dabei wurde er nach Polizeiangaben zwischen der offenen Fahrertür und einem Laternenmast eingeklemmt und schwer verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.