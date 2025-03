Halberstadt - Auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in Halberstadt hat ein 45-Jähriger mit einer Schreckschusspistole in die Luft geschossen. Alarmierte Polizeibeamte trafen den Schützen in seiner Wohnung an, wo er ihnen die Schreckschusspistole samt Zubehör aushändigte, wie die Polizei in Halberstadt mitteilte. Zudem habe der polizeilich bekannte Mann eingeräumt, nach Streitigkeiten zweimal in die Luft geschossen zu haben. Gegen ihn läuft nun ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.