46-jährige Schwerverletzte bei Verkehrsunfall in Heede

Heede - Bei einem Zusammenstoß von zwei Autos in Heede (Landkreis Emsland) sind am Samstag drei Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Laut Polizeiinformationen von Sonntag hatte eine 53-jährige Autofahrerin beim Überqueren einer Kreisstraße einen 61-jährigen Autofahrer und seine 46-jährige Beifahrerin nach ersten Erkenntnissen übersehen. Durch den Unfall wurde die 46-Jährige schwer, die anderen beiden Beteiligten leicht verletzt. Zudem entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro. Die Ermittlungen zu dem Unfall dauern an.