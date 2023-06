Eisenach - Ein Toter und ein Schwerverletzter sind die Folgen eines Autounfalls am Donnerstagabend nahe Eisenach. Der 46 Jahre alte Fahrer sei mit seinem Wagen auf einer Bundesstraße aus bislang ungeklärter Ursache rechts von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei am Freitag mit. Das Auto fuhr einen Hang hoch und überschlug sich. Der Mann und sein 39 Jahre alter Beifahrer wurden ins Krankenhaus gebracht, der Fahrer starb dort an seinen Unfallverletzungen. Die Bundesstraße wurde aufgrund des Unfalls mehrere Stunden lang gesperrt.