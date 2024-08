1977 werden in Kalifornien drei Frauen tot aufgefunden. Alle drei Opfer wurden erwürgt. Die Fälle blieben jahrzehntelang ungeklärt. Jetzt wurde ein 73-jähriger Mann wegen Mordes angeklagt.

47 Jahre nach Mordtaten – Mann in Kalifornien angeklagt

Los Angeles - 47 Jahre nach der Ermordung von drei Frauen in Südkalifornien ist ein Tatverdächtiger angeklagt worden. Nach einem DNA-Abgleich konnte der heute 73 Jahre alte Mann mit den Morden in Verbindung gebracht werden, teilte die Staatsanwaltschaft im Bezirk Ventura County auf einer Pressekonferenz mit. Die drei Opfer, 18, 21 und 31 Jahre alt, waren zwischen Mai und Dezember 1977 an verschiedenen Orten aufgefunden worden. Alle drei starben durch Erwürgen.

Der Angeklagte war diese Woche aus dem US-Bundesstaat North Carolina nach Kalifornien gebracht worden. In North Carolina ist er wegen einer Mordtat im Jahr 1992 angeklagt. Die Ermittler glauben, dass es noch weitere Opfer geben könnte. Der mutmaßliche Serienmörder sei jahrelang als Lastwagenfahrer durch die USA gefahren, sagte Staatsanwalt Erik Nasarenko. Die Untersuchungen gingen weiter.

Die lange ungeklärten Fällen in Kalifornien waren im Februar 2023 neu aufgerollt worden. Durch neue DNA-Analysen wurden die Ermittler auf den Mann aufmerksam.