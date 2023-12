Gotha - Eine 47 Jahre alte Frau hat in Gotha die Fahrbahn mit einem Gleisbett verwechselt und ist mit ihrem Auto stecken geblieben. Wegen der Abschlepparbeiten wurde die Strecke der Thüringer Waldbahn am Samstag für etwa eine Stunde gesperrt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Das Auto der Frau und die Gleisanlage wurden beschädigt.