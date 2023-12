Cuxhaven - Nach einem Messerangriff in einer Obdachlosenunterkunft in Cuxhaven schwebt ein Mann in Lebensgefahr. Der 48-Jährige sei mit einem 65-Jährigen in Streit geraten, teilte die Polizei am Samstag mit. Der ältere der beiden habe dann plötzlich mit einem Messer auf den Jüngeren eingestochen. Dieser kam in ein Krankenhaus und musste dort notoperiert werden. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen. Worum es bei dem Streit am Freitagabend ging, sei nach Angaben der Polizei noch unklar.