Magdeburg - Einsatzkräfte der Kriminalpolizei haben in Magdeburg die Wohnung eines 48-Jährigen durchsucht, der mit Drogen gehandelt haben soll. Bei der Maßnahme am Mittwoch nahe des Schellheimerplatzes seien unter anderem rund ein Kilogramm Amphetaminpaste, 80 Ecstasy-Tabletten sowie Schusswaffen gefunden worden, teilte die Polizei am Donnerstag in Magdeburg mit.

Der Beschuldigte sei festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht worden. Die Ermittlungen dauerten den Angaben zufolge weiter an.