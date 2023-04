49-Euro-Ticket: Nutzung von IC-Strecke an die Küste unklar

Ein Mann hält ein Mobiltelefon, auf dem das „D-Ticket“ gekauft werden kann, in der Hand.

Hannover - Rund eineinhalb Wochen vor dem Start des 49-Euro-Tickets ist weiterhin unklar, ob diese Fahrkarte auch auf der IC-Strecke zwischen Bremen und Norddeich/Mole gilt. „Ob das zum 1. Mai kommt, steht in den Sternen“, sagte ein Sprecher des Verkehrsministeriums in Hannover am Mittwoch. Diese Woche seien weitere Verhandlungen mit der Deutschen Bahn geplant.

Bereits im vergangenen Sommer, als das 9-Euro-Ticket galt, gab es Diskussionen über diese Strecke. Zwischen Bremen und Norddeich-Mole verkehren ein Regionalexpress und der Intercity. Auf diesem Abschnitt werden normalerweise auch Nahverkehrstickets in IC-Zügen akzeptiert.

Dafür zahlen die beiden Bundesländer Geld an die Bahn. Nach einer wochenlangen Debatte hatte man sich auf eine Summe während des 9-Euro-Tickets einigen können. Im vergangenen Jahr habe die Summe für sechs Wochen bei 1,5 Millionen Euro gelegen, sagte der Sprecher. Das 9-Euro-Ticket galt damals nicht von Beginn an auf der Strecke. Nun geht es bei den Verhandlungen dem Sprecher zufolge um eine einstellige Millionensumme. Die Bahnstrecke ist besonders für Touristen als Zubringer zu mehreren Nordseeinseln interessant, unter anderem nach Norderney und Juist.