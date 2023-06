Berlin - Ein Mann ist in Berlin-Mitte mutmaßlich antisemitisch und homofeindlich beleidigt und körperlich angegriffen worden. Wie die Berliner Polizei am Mittwoch mitteilte, saß der 49-Jährige am Dienstagabend auf dem Gehweg der Reinhardtstraße. Dort soll ihm ein 60-Jähriger zunächst auf den Fuß getreten sein, woraufhin ihn der Mann zur Rede stellte. Daraufhin soll der 60-Jährige ihn antisemitisch und homofeindlich beleidigt und versucht haben, mit seiner Tasche nach ihm zu schlagen. Danach hätten sich die Männer gegenseitig geschlagen und getreten.

Den Angaben zufolge hielt der 49-Jährige vor dem Angriff einen Schlüsselanhänger in der Hand, an dem sich ein Davidstern befand. Bei der Auseinandersetzung verletzten sich beide Männer leicht und zogen sich Schürfwunden und Hämatome zu. Der für politisch motivierte Straftaten zuständige Staatsschutz des LKA ermittelt nun zu den Hintergründen.