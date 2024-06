Chemnitz - Rund 50.000 Besucher werden diesen Samstag zum Demokratie-Festival „Kosmos“ in Chemnitz erwartet. Dazu wird rund um den Schlossteich ein Programm aus Musik, Kunst, Sport und Gesellschaft geboten. Zu den Höhepunkten zählen die Auftritte der Bands Silbermond und Culcha Candela am Abend. Insgesamt werden nach Angaben der Organisatoren mehr als 200 Programmpunkte kompakt an einem Tag geboten. Dazu gehört eine rund 660 Meter lange Slackline, die das Festivalareal überspannt und auf der Slackliner ihr Können zeigen.

Der Eintritt zu dem Festival ist frei. Anliegen des „Kosmos“ sei es, Haltung zu zeigen und für demokratische Werte einzustehen, erklärte Mitorganisator Ernesto Uhlmann. Das Ganze geht auf das Konzert #wirsindmehr im Jahr 2018 zurück. Es war damals als Antwort auf rechtsextreme Ausschreitungen in der Stadt organisiert worden. Auch im Kulturhauptstadtjahr 2025 ist das Festival als Programmpunkt vorgesehen.

Autofahrer müssen sich am Sonnabend rund um den Schlossteich auf Sperrungen, Verkehrsbehinderungen und Halteverbote einstellen. Die Stadt Chemnitz empfiehlt, den öffentlichen Personennahverkehr für die An- und Abreise zu nutzen; für auswärtige Besucher sollen Park&Ride-Plätze zur Verfügung stehen.