Zwickau/Mülsen - Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Mülsen (Landkreis Zwickau) ist am Sonntagmorgen ein Sachschaden von 50.000 Euro entstanden. Ein 46-Jähriger kam mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus, wie die Polizei am Sonntag in Zwickau mitteilte. Weitere Verletzte gab es nicht. Die Feuerwehr löschte den Brand. Demnach ist die Brandursache bislang noch unbekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt.