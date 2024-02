50.000 Euro Schaden bei Brand in Emsbüren

Emsbüren - Bei einem Brand in einem unbewohnten Einfamilienhaus in Emsbüren (Landkreis Emsland) ist am Samstagabend ein Sachschaden von rund 50.000 Euro entstanden. Wie das Feuer ausbrechen konnte, war laut Polizeiinformationen von Sonntag zunächst unklar. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Insgesamt waren 64 Einsatzkräfte der Feuerwehr an der Bekämpfung des Vollbrandes beteiligt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.