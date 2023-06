Berlin - Die Aktiven der Special Olympics World Games Berlin 2023 können sich auf einen würdevollen Rahmen bei der Eröffnungsfeier freuen. „Wir erwarten 50.000 Besucher im Olympiastadion“, sagte Sven Albrecht, Geschäftsführer der Weltspiele, der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag. Bei der zweieinhalbstündigen Feier am Samstag (20.15 Uhr) sorgen ein attraktives Bühnenprogramm unter anderem mit der Blue Man Group sowie mit der Entzündung der Flamme für einen stimmungsvollen Charakter für die rund 7000 Aktiven aus 190 Ländern, die vom 17. bis zum 25. Juni in insgesamt 26 Sportarten an den Start gehen.

Eröffnet wird die Feier mit der Parade der 190 Delegationen, die in den Innenraum des Stadions einziehen werden. Timothy Shriver, Präsident der Special Olympics International, wird gemeinsam mit den internationalen Athletensprechern die Grußworte sprechen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der auch als Schirmherr der Weltspiele fungiert, wird gegen Ende der Veranstaltung die Spiele offiziell eröffnen. Anschließend wird die Flamme entzündet. Ein Feuerwerk und eine Überraschung leiten dann zu den Wettkämpfen des größten Multisport-Events in Deutschland seit den Olympischen Spielen 1972 in München über.