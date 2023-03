Wesselburenerkoog - Jubiläum an der Eider: Am 20. März 1973 ist das imposante Eidersperrwerk in der Mündung von Schleswig-Holsteins längstem Fluss offiziell in Betrieb genommen worden. Anlass für den Bau des Bollwerkes im Mündungstrichter der Eider war die schwere Sturmflut von 1962 an der Nordseeküste. Der erste Spatenstich war am 29. März 1967. Bis zu seiner Fertigstellung sechs Jahre später wurden 45.000 Kubikmeter Beton, 6000 Tonnen Stahl sowie 95.000 Tonnen Felsbruchsteine verarbeitet. Die Kosten summierten sich auf umgerechnet rund 87 Millionen Euro (171,5 Millionen Mark). Eine Feier ist nach Angaben des Wasser- und Schifffahrtsamtes am Montag nicht geplant - diese soll im Frühherbst nachgeholt werden.

Das Sperrwerk sichert rund 2000 Quadratkilometer Binnenland bis hinauf nach Rendsburg vor Überschwemmungen. Kernstück ist das teils untertunnelte Sperrwerk mit fünf Schleusentoren. Jedes dieser Doppelhubtore ist 400 Quadratmeter groß und 250 Tonnen schwer. Bei normalen Wetter- und Flutverhältnissen sind die Tore geöffnet, bei aufkommender Sturmflut können sie geschlossen werden. Das Bauwerk gilt auch als große Touristenattraktion und zieht zu jeder Jahreszeit zahlreiche Besucher an.