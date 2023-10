Bremen - Ein 50-Jähriger ist bei einer Schlägerei zwischen mehreren Männern in Bremen schwer verletzt worden. Polizisten beendeten die Auseinandersetzung am Mittwochabend und beschlagnahmten unter anderem eine Schusswaffe, einen Baseballschläger und einen als „Totschläger“ bezeichneten Schlagstock, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Der 50-Jährige war zuvor gemeinsam mit einem 56 Jahre alten Mann zum Wohnhaus eines 28-Jährigen gekommen, der den beiden Besuchern gemeinsam mit vier Familienmitgliedern entgegentrat. Als einer der Besucher eine Schusswaffe zog und diese durchlud, entwickelte sich laut Polizei auf der Straße vor dem Wohnhaus zwischen allen Beteiligten eine heftige Auseinandersetzung. Im Zuge der Schlägerei wurde der 50-Jährige schwer verletzt und kam ins Krankenhaus. Die Hintergründe waren zunächst unklar, die Ermittlungen der Polizei dauern an.