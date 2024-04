50-Jähriger stirbt in Klinik an Stichverletzungen

Berlin - Nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung vor einem Lokal in der Friedenauer Hauptstraße ist ein 50 Jahre alter Mann im Krankenhaus an Stichverletzungen gestorben. Er war am frühen Sonntagmorgen mit einem 32-Jährigen in einen handfesten Streit geraten und erlitt dabei mehrere Stiche in den Oberkörper, wie Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin am Sonntag mitteilten. Der Mann kam noch in ein Krankenhaus, erlag dort aber seinen schweren Verletzungen.

Der 32-Jährige, der als tatverdächtig gilt, sei zunächst vom Tatort geflüchtet. Später ging er laut Polizei dann in ein Krankenhaus, um seine eigene Verletzung an einer Hand versorgen zu lassen. Dort wurde er von Beamten festgenommen. Der Leichnam des 50-Jährigen soll am Sonntag obduziert werden. Zuvor hatte die „B.Z.“ berichtet.