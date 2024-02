Bad Lauterberg - Ein Bündnis von Parteien, Verbänden und Bürgern hat in Bad Lauterberg im Harz gegen rechts protestiert. Nach Angaben der örtlichen SPD kamen zu der Demonstration am Sonntag rund 500 Menschen. „Lasst uns also alle gemeinsam ein Zeichen setzen. Für unsere Demokratie, für Vielfalt und Toleranz“, sagte Nils Gehrke, Vorsitzender der SPD in der Kleinstadt. „Und lasst uns allen, die für Menschenhass und Ausgrenzung stehen, sagen: Wir sind viel mehr!“, ergänzte Gehrke. Für Sonntagabend war zudem eine Demonstration gegen rechts in Osterode am Harz angemeldet.