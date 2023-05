Sachsen-Anhalt verbucht ein Plus von 5000 Studierenden in der jüngsten Statistik. Immatrikuliert sind sie aber in Berlin und Stuttgart - in Magdeburg sucht die Steinbeis Hochschule noch nach Räumen.

Magdeburg - 5000 Studierende hat Sachsen-Anhalt zuletzt in der Statistik hinzugewonnen - im Land sind sie aber nicht. Die private Hochschule verlegte im vergangenen Jahr ihren Hauptsitz von Berlin nach Magdeburg. Räume für Seminare, Vorlesungen und Forschungsaktivitäten fehlen aber bislang. „Unsere Hochschulleitung (Rektor) sowie ein Teil der Mitarbeiter sitzen bereits in Interimsbüroräumen in Magdeburg“, erklärte eine Sprecherin der Hochschule in Stuttgart, wo die Geschäftsführung der Trägergesellschaft sitzt.

„Zukünftig sind Büro- und Seminarflächen für den Studienbetrieb in Magdeburg geplant, hierfür sind wir momentan auf der Suche nach geeigneten Räumlichkeiten.“ Die Studiengänge biete man seit der Sitzverlegung bereits in Magdeburg an und immatrikuliere in Sachsen-Anhalt. Die Steinbeis Hochschule lobt insbesondere die „positiven Rahmenbedingungen“ in Sachsen-Anhalt auch angesichts des modernen Hochschulgesetzes. Planbarkeit und klare Regelungen zu Bearbeitungszeiten seien attraktiv.

Das Land Sachsen-Anhalt erkannte die private Hochschule als Hochschule für Angewandte Wissenschaften staatlich an. Deshalb fließen die Studierenden in die hiesige Statistik mit ein. In die Anerkennung sind auch die Steinbeis-Standorte in Berlin und Stuttgart einbezogen, wie das Wissenschaftsministerium mitteilte. Es seien keine dezidierten Regelungen zum Hauptsitz der Verwaltung oder Forschungsaktivitäten in Magdeburg getroffen worden.

Das Land ließ zudem vier neue Studiengänge zu: Pflege- und Gesundheitswissenschaften, Business Management, Digital Leadership und IT Systems Engineering. Insgesamt gibt es laut Wissenschaftsministerium 19 Studiengänge an der Steinbeis Hochschule.

Ein Ministeriumssprecher erklärte, die Hochschule sei derzeit im Wandel. Der Lehrbetrieb werde stärker online-basiert. Der Raumbedarf in Magdeburg werde geringer ausfallen als im reinen Präsenzbetrieb. „Die Präsenzlehre soll insbesondere in Magdeburg, aber auch in den Räumlichkeiten der beiden anderen Standorte der Hochschule sowie an weiteren Orten, die in Verbindung mit Praxispartnern der Hochschule ausgewählt werden, stattfinden.“

Derzeit studieren rund 52.400 Menschen an den sieben staatlichen Hochschulen Sachsen-Anhalts. Zusammen mit den Studierenden an den privaten Hochschulen sind es laut Wissenschaftsministerium etwa 58 400. Dazu gehören auch die rund 5000 Studierenden der Steinbeis Hochschule.