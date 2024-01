51-Jähriger nach Tötungsdelikt in Weener in U-Haft

Weener - Nach einem Tötungsdelikt im ostfriesischen Weener (Landkreis Leer) befindet sich ein 51-Jähriger in Untersuchungshaft. Nach seiner Festnahme am Sonntag war der Tatverdächtige am Montag einem Haftrichter vorgeführt worden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Hintergründe der Tat, das Motiv des Tatverdächtigen sowie der Tathergang sind laut Polizei derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Nachdem ein 37-Jähriger in seiner Wohnung an schweren Verletzungen gestorben war, hatten Polizei und Staatsanwaltschaft die Ermittlungen aufgenommen. Die Umstände ließen auf ein Tötungsdelikt schließen, teilten die Ermittler mit. Am Samstag war ein Notruf wegen eines schwer verletzten Mannes bei der Polizei eingegangen. Am Einsatzort fanden Polizei- und Rettungskräfte den 37-Jährigen, der trotz sofortiger Rettungsversuche noch in der Wohnung starb.

Inzwischen wurde auch eine Obduktion des Leichnams vorgenommen. Zu den Ergebnissen machte die Staatsanwaltschaft zunächst keine Angaben.