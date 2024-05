51-Jähriger nach Unfall am Hauptbahnhof gestorben

Ein Zug Deutschen Bahn (DB) steht am Hauptbahnhof Dresden auf einem Gleis.

Dresden - Der am Dresdner Hauptbahnhof ins Gleis gestürzte Mann ist nach Angaben der Bundespolizei im Krankenhaus gestorben. Der 51-Jährige erlag kurz nach dem Unfall am Samstag seinen schweren Verletzungen, wie die Beamten am Montag auf Anfrage mitteilten. Der Mann war zwischen einen einfahrenden Regional-Express und die Bahnsteigkante gestürzt. Ein Fremdverschulden wurde nach ersten Ermittlungen ausgeschlossen, wie es hieß. Zuvor berichteten die „Dresdner Neuesten Nachrichten“.

Beamte der Bundespolizei, die den Unfall beobachtet hatten, bargen den Mann aus dem Gleisbereich und führten bis zum Eintreffen des Notarztes Erste-Hilfe-Maßnahmen durch. Anschließend kam der 51-Jährige ins Krankenhaus, wo er wenig später starb.