Mücheln - Rund eine Woche nach einem Brand eines Reihenhauses in Mücheln ist ein 52-Jähriger seinen Verletzungen erlegen. Eine gerichtliche Untersuchung zur Feststellung der Todesursache sei angeordnet worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Demnach ist der 52-Jährige am Donnerstagabend gestorben.

Die Ermittlungen zur genauen Brandursache des Feuers im Saalekreis dauern demnach noch immer an. Es bestehe jedoch der Verdacht, dass der Defekt an einer Waschmaschine den Brand ausgelöst haben könnte, teilte die Polizei mit. Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten den Hausbewohner geborgen und reanimiert, hieß es. Nach dem Feuer am Sonntag war zunächst ein junger Mann am Brandort vorläufig festgenommen worden, am Montag kam er nach Angaben der Behörde jedoch wieder frei.