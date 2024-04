Stendal - In Börgitz bei Stendal ist eine 53 Jahre alte Autofahrerin tödlich verunglückt. Die Frau kam Dienstagmorgen aus noch unbekannter Ursache mit ihrem Wagen von der Straße ab und fuhr gegen einen Strommast, wie die Polizei in Stendal mitteilte. Sie starb am Unfallort, Reanimationsmaßnahmen blieben erfolglos.