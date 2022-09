53-Jähriger homophob beleidigt und geschlagen

Berlin - Ein 53-Jähriger ist in Berlin-Schöneberg homophob beleidigt und geschlagen worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war er am Sonntagabend mit seinem Ehemann entlang der Yorckstraße unterwegs. Als er auf dem Gehweg ein parkendes Auto bemerkte, habe er zwei Männer darauf angesprochen und sei mit ihnen in Streit geraten. Der 34-jährige Autofahrer soll den 53-Jährigen daraufhin homophob beleidigt und mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Durch den Schlag erlitt dieser Rötungen im Gesicht, musste aber nicht medizinisch behandelt werden.

Der 34-Jährige gab an, zuvor ebenfalls beleidigt worden zu sein. Er wurde zur Aufnahme von Lichtbildern und Fingerabdrücken vorläufig festgenommen und anschließend entlassen. In dem Fall hat der Staatsschutz seine Ermittlungen aufgenommen.