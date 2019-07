In einem Haus in Werther bei Bielefeld sind drei Tote gefunden worden. Foto: Friso Gentsch Friso Gentsch

Grausiger Fund in Werther bei Bielefeld: In einem Haus werden drei Tote entdeckt. Die Polizei hat einen konkreten Verdacht.

Werther (dpa) - Ein 55-Jähriger soll in Werther bei Bielefeld seine Eltern und sich selbst getötet haben. Die Leichen seien am Mittwochmittag in einem Einfamilienhaus im Ortsteil Theenhausen entdeckt worden, erklärten Polizei und Staatsanwaltschaft.

Ihren Tatverdacht begründeten die Ermittler mit der Auffindesituation der Leichen. "Derzeit liegen keinerlei Hinweise auf eine weitere am Tatort handelnde Person vor", hieß es in einer Mitteilung. Die Frau war 87 Jahre alt, der Mann 93. Weitere Angaben machten Polizei und Staatsanwaltschaft zunächst nicht. Eine Mordkommission übernahm die Ermittlungen. Am Donnerstag sollen die Leichen obduziert werden. Zunächst war das Alter des Sohnes mit 50 angegeben worden.

Angehörige wurden vor Ort von Notfallseelsorgern betreut. Die Polizei war am Mittag von Zeugen informiert worden, sagte eine Sprecherin. Die Spurensicherung war im Einsatz. Beamte mit weißen Overalls und Handschuhen untersuchten das Haus. Die Polizei sperrte die betroffene Straße ab. Das Einfamilienhaus war mit weiß-rotem Flatterband abgeriegelt.

Das Haus, in dem die Leichen entdeckt wurden, liegt in einem ländlichen Wohngebiet unweit der Landesgrenze von Nordrhein-Westfalen zu Niedersachsen. Am Mittwochnachmittag waren in der Gegend nur wenige Menschen auf der Straße, wie ein dpa-Reporter berichtete. Die Kleinstadt Werther liegt am Teutoburger Wald, knapp zehn Kilometer nordwestlich von Bielefeld. Sie hat rund 11 500 Einwohner.

Guido Neugebauer, Vertreter der Bürgermeisterin der Stadt Werther, kannte die Toten persönlich. "Ich bin schockiert und zutiefst bestürzt darüber. Mein Beileid gilt den Angehörigen. Insgesamt tut es mir sehr leid für den Ortsteil Theenhausen - das Ehepaar war stadtbekannt", sagte Neugebauer der Deutschen Presse-Agentur. Auch Nachbarn der Todesopfer zeigten sich erschüttert.

PM Polizei Bielefeld