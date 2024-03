Halle - Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) hat am 55 Lehrkräften im Seiteneinstieg ihre Abschlusszertifikate übergeben. Die Männer und Frauen seien in den Fächern Deutsch und Englisch schon an verschiedenen Schulen in Sachsen-Anhalt im Einsatz und erhielten nun auch die Lehrbefähigung, teilte die Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU), an der die Lehrkräfte studiert haben, am Montag mit. Auch Rektorin Claudia Becker übergab Zertifikate.

An der Uni Halle läuft den Angaben zufolge seit 2020 ein berufsbegleitendes Seiteneinstiegs-Programm. „Mittlerweile ist das berufsbegleitende Programm an der MLU ein essenzieller Baustein, um dem Lehrkräftebedarf in Sachsen-Anhalt zu begegnen“, sagte Feußner. Im kommenden Wintersemester soll es auch für Lehrkräfte an Förderschulen erweitert werden. „Für die Universität ist das berufsbegleitende Seiteneinstiegs-Programm ein wichtiger Baustein der Lehrkräftebildung, denn nur mit neuen Ideen können wir helfen, die Situation an den Schulen des Landes zu verbessern“, ergänzte Rektorin Becker.