Cuxhaven - In Cuxhaven haben Angehörige am Sonntagmorgen einen 56-Jährige gefunden, der trotz sofort eingeleiteter Reanimationsversuche gestorben ist. Erste Untersuchungen ergaben Hinweise auf ein Gewaltverbrechen, wie die Polizei mitteilte. Es wurde eine Mordkommission eingerichtet. Der Mann war leblos in der Innenstadt gefunden worden.

Zeugen hätten das Opfer kurz vor der Tat in Begleitung von zwei männlichen Personen gesehen, teilte die Polizei am Sonntagabend weiter mit. Eine Tatbeteiligung beider könne nicht ausgeschlossen werden. Die Cuxhavener Polizei (04721 5730) bat sie dringend, sich bei der Polizei zu melden und auch weitere Zeugen um Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen.