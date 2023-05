Hohnstein - Ein 56-Jähriger ist bei Baumfällarbeiten bei Hohnstein im Landkreis sächsische Schweiz-Osterzgebirge gestorben. Der Mann wurde in einem Waldgebiet von einem fallenden Baum getroffen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Vorfall ereignete sich am Sonntagnachmittag. Die Kriminalpolizei ermittelt gegen einen 54-Jährigen wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung. Weitere Angaben hierzu machte die Polizei nicht. Die Ermittlungen werden nach Angaben der Staatsanwaltschaft Dresden und der Polizeidirektion noch einige Zeit in Anspruch nehmen.