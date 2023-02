Bad Gottleuba-Berggießhübel - Ein 56-jähriger Fußgänger ist in Bad Gottleuba-Berggießhübel von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, erfasste das Auto einer 46-Jährigen den Mann am Sonntagabend auf der S174 kurz vor dem Ortseingang im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Der 56-Jährige erlag seinen Verletzungen noch am Unfallort. Wie es genau zu dem Unfall kam, ist den Angaben zufolge noch unklar. Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.