Wolfsburg - Ein Fahrradfahrer ist bei einem Unfall in Wolfsburg gestorben. Der 59 Jahre alte Mann sei von einem Auto angefahren worden, als er am Freitagmorgen an einer Ampelkreuzung eine Straße überquert habe, teilte die Polizei mit. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, wo er wenig später starb. Die 60 Jahre alte Autofahrerin erlitt einen Schock. Zunächst war unklar, wie es zu dem Unfall kam.