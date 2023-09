Ein Schild mit der Aufschrift "Notaufnahme" hängt an einem Krankenhaus.

Leina - Der 59 Jahre alte Fahrer eines Mopedautos ist bei einem Unfall auf der Landstraße 1026 bei Leina (Landkreis Gotha) gestorben. Sein Leichtkraftfahrzeug sei am Mittwochnachmittag mit dem Auto einer 39-Jährigen zusammengestoßen, teilte die Polizei am Abend mit. Der 59-Jährige starb demnach noch an der Unfallstelle. Die 39-Jährige und ihr sieben Jahre alter Mitfahrer wurden den Angaben zufolge leicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden laut Polizei abgeschleppt, den Sachschaden schätzten die Beamten auf 58 000 Euro. Die Landstraße war für mehrere Stunden gesperrt.