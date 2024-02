Berlin - Die Eisbären Berlin haben die Tabellenspitze der Deutschen Eishockey Liga souverän verteidigt. Die Hauptstädter gewannen am Freitagabend daheim 6:3 (2:1, 3:1, 1:1) gegen die Augsburger Panther. Julian Melchiori und Leonhard Pföderl steuerten jeweils zwei Tore zum Erfolg gegen das Liga-Schlusslicht bei, außerdem trafen Jonas Müller und Lean Bergmann für die Berliner.

Vor 14.200 Zuschauern in der ausverkauften Arena am Ostbahnhof nutzten die Gastgeber gleich ihr erstes Überzahlspiel: Pföderl traf bereits nach zwei Minuten. Melchiori baute den Vorsprung mit einem wuchtigen Direktschuss aus, doch Thomas Trevelyan verkürzte für die Augsburger. Die Berliner hatten das Spiel auch danach weitgehend unter Kontrolle, verpassten es aber, ihre Chancen zu verwerten. So konnten die Gäste im zweiten Drittel durch einen Treffer von Moritz Elias ausgleichen.

Die Hauptstädter zeigten sich allerdings keineswegs geschockt: Im Gegenzug stellte Müller die Führung wieder her, nur 27 Sekunden später war erneut Melchiori erfolgreich. Noch vor der zweiten Pause gelang auch Pföderl sein zweiter Treffer. Im Schlussabschnitt geriet der Erfolg nicht mehr ernsthaft in Gefahr. Nachdem Chris Collins für die Gäste getroffen hatte, erzielte Bergmann noch das sechste Tor für die Hauptstädter.