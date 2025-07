In die Infrastruktur der Bundeswehr in Niedersachsen wird in den kommenden Jahren viel Geld investiert. Ein Standort erhält mit Abstand einen besonders großen Anteil der Investitionssumme.

6,4 Milliarden Euro fließen in Bundeswehr in Niedersachsen

Der Marinestützpunkt in Wilhelmshaven ist der größte Bundeswehrstandort in Deutschland. (Archivbild)

Hannover - Niedersachsens Bundeswehr-Standorte sollen mit rund 6,4 Milliarden Euro modernisiert und erweitert werden. Das geht aus einer Aufstellung der geplanten Bauvorhaben des Bundesamts für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr (IUD) hervor. Zuerst hatten die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ und der NDR berichtet.

Die mit Abstand größte Summe entfällt dabei auf den Marinestandort Wilhelmshaven, wo mehr als 1,6 Milliarden Euro investiert werden. Die Stadt ist der größte Bundeswehr-Standort in Deutschland. Neben den Marineanlagen gibt es in Wilhelmshaven mehrere Bundeswehrdienststellen und ein Logistikzentrum der Truppe.

Es folgen Wittmund als Standort des Kampfjets Eurofighter (763 Millionen Euro) und Munster in der Lüneburger Heide als größter Heeresstandort der Bundeswehr (532 Millionen Euro). Geringere Investitionen sind etwa in Saterland im Landkreis Cloppenburg (9 Millionen Euro) und auf der Nordseeinsel Borkum (1 Million Euro) geplant.

Wofür das Geld ausgegeben wird

Am Militärflugplatz in Wunstorf investiert der Bund nach Angaben der Bundeswehr unter anderem in den Neubau eines Towers, eines Tanklagers sowie in neue Werkstätten und Hallen. An dem Standort ist das Lufttransportgeschwader 62 stationiert. Von dort starten meist die Militärtransportmaschinen Airbus A400M der Luftwaffe zu Krisen- und Hilfseinsätzen.

In Munster werden für die Panzertruppenschule, die Hindenburg-Kaserne, die Örtzetal-Kaserne und die Freiherr-von-Boeselager-Kaserne bis 2032 mehrere Unterkunftsgebäude gebaut.